Замерзших детей спасли сердобольные соседи

По словам мамы, дети пропали, когда она была на работе.

Полицейские и военнослужащие целую ночь искали пропавших детей, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

5 января после полуночи в дежурную часть УП Усть-Каменогорска обратилась 40-летняя жительница областного центра с просьбой оказать содействие в розыске ее двух несовершеннолетних детей.

По словам женщины, дети пропали, когда она была на работе. Днем, ближе к обеду, ребята с разрешения матери собирались на каток расположенный в п.Согра, после чего ребята не вернулись домой. Обеспокоенная женщина пыталась искать детей самостоятельно с сожителем. Но поиски не дали положительных результатов.

Сразу же после поступления сигнала о их безвестном исчезновении были организованы масштабные поисковые мероприятия. По тревоге были мобилизованы личный состав комплексных сил полиции и Национальной гвардии. Поисками детей занимались несколько специально созданных поисковых групп. Проводился комплекс розыскных мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавших детей, а также свидетелей, знающих об их возможном местонахождении. Совместно полицейскими и войсковыми нарядами проводились поисковые работы в районе прилегающей к месту жительства детей.

Ранним утром 5 января в ходе подворового обхода дети были обнаружены на соседней улице частного сектора. Военнослужащие регионального командования "Шыгыс" Национальной гвардии нашли ребят здоровыми и невредимыми в одном из домов.

По словам горожан, детей они ранее встретили поздно вечером в магазине. Дети были мокрыми и промерзшими после посещения катка и игр на улице. Граждане уточнили, где они проживают и отвезли их домой, на там никого не было. И в целях безопасности сердобольные горожане решили накормить и приютить детей на время у себя и отвезти их домой утром. Позже к ним домой прибыли сотрудники правопорядка, осуществлявшие поисковые мероприятия. Сейчас дети благополучно вернулись домой.

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