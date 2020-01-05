В праздники Медео подверглось нашествию алматинцев

Жители города озадачены возникшим ажиотажем.

В соцсетях распространяется видео столпотворения, возникшего на высокогорном катке "Медеу" в праздничные дни, сообщает zakon.kz.

Судя по кадрам, многие любители активного отдыха весьма озадачены таким скоплением народа, и уже не надеются попасть на каток.

По информации kris_p_brothers_official, в новогодние праздники, ежедневно количество людей превышает отметку 11 000 гостей в день. Администрация ВГК "Медеу" делает все возможное, чтобы справится с праздничным ажиотажем, но к сожалению, вместительность катка имеет свои ограничения, так как спортивный комплекс был построен в далекие семидесятые годы прошлого столетия.

Также пользователь facebook под ником Алоис Ономатолог, сообщил на своей странице о явно оставляющей желать лучшего ситуации с парковкой автомашин на "Медео".

- В выходные, по праздникам "Медеу" не справляется с наплывом машин тех, кто приезжает на каток. И они паркуются в начале ущелья Ким-Асар. У акимата есть какое-то решение, как изменить ситуацию? – написал автор поста, подтвердив свои слова соответствующими фотографиями.

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