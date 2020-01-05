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Мужчина, избивший супругов, привлечен к ответственности

В настоящее время сотрудниками следственного отдела полиции выясняется мотив совершения преступления.

Фото : pixabay.com5 января 2020, 15:56

Отделением полиции Управления полиции Алмалинского района проводится досудебное расследование в отношении 25 – летнего мужчины, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

Первого января 2020 года около 6 утра подозреваемое лицо О, 1995 года рождения, находясь на 12 этаже в одном из домов, расположенного по улице Тлендиева, нанес телесные повреждения гражданину Т., и его супруге, тем самым причинив последним физический вред здоровью.

В этот же день, в отношении подозреваемого лица, причинивший умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по данному факту незамедлительно был зарегистрирован в ЕРДР уголовное дело по статье 107 УК РК.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела полиции Алмалинского района выясняется мотив совершения преступления, а также исследуются и допрашиваются стороны по данному делу. Проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение.


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