Что власти Атырау сделают со "страшной" многоэтажкой

Входы и окна в здание полностью блокировали до момента сноса.

В акимате Атырау отреагировали на видеоролик, размещенный в социальных сетях. Жители города пожаловались на заброшенное здание, которое вечерами становится пристанищем для маргиналов, передает Sputnik.

По данным городских властей, входы и окна в здание полностью блокировали до момента сноса. По словам чиновников, жители из аварийного здания общежития были переселены в новые дома только в конце декабря 2019 года. Именно они просили не лишать их доступа в помещения.

- Жильцы общежития по улице Кунанбаева, 13 были переселены в новый микрорайон. Однако доступ к домам не был закрыт по их просьбе, так как они не успели полностью собрать и перевезти необходимое им имущество, - говорится в сообщении акимата Атырау

На следующий день после публикации видеоролика в Сети, у аварийного общежития появилась бригада рабочих, которые в течение дня полностью заблокировали все выходы и входы в здание, а также окна первого этажа.

Помимо этого, в акимате сообщили, что эта многоэтажка и еще несколько аварийных общежитий, также расселенных в конце прошлого года, будут снесены в 2020 году.

Его авторы рассказали, что в заброшенном здании, подвергаясь опасности, играют дети, вечерами собираются люди без определенного места жительства и другие подозрительные личности, а из окон нередко летят камни и старая сантехника, что не может не пугать местных жителей.

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