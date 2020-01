Иранский министр сравнил Трампа с Гитлером и Чингисханом

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа, сравнив его с Гитлером, Чингисханом и ИГ*, передает радио Sputnik.

Ранее Трамп заявил о готовности атаковать Иран, в случае, если тот нападет на американское имущество или граждан страны. Он пообещал осуществить "быстрый и сильный удар" по 52 целям, а также настоятельно посоветовал иранским властям не нападать снова, так как в таком случае США "будут бить их сильнее, чем когда-либо раньше".

Пентагон 2 января подтвердил, что США провели в районе багдадского аэропорта очередную воздушную атаку, жертвой которой стал командующий спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, один из самых влиятельных военных деятелей Ирана.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!



They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M