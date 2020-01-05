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Иранский министр сравнил Трампа с Гитлером и Чингисханом

Очень скоро он поймет, что никто не сможет победить "Великую иранскую нацию и культуру.

Фото : rbk.ru5 января 2020, 17:29

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа, сравнив его с Гитлером, Чингисханом и ИГ*, передает радио Sputnik.

Ранее Трамп заявил о готовности атаковать Иран, в случае, если тот нападет на американское имущество или граждан страны. Он пообещал осуществить "быстрый и сильный удар" по 52 целям, а также настоятельно посоветовал иранским властям не нападать снова, так как в таком случае США "будут бить их сильнее, чем когда-либо раньше".

- Как ИГ*, как Гитлер, как Чингисхан! Они все ненавидели (другие, – ред.) культуры. Трамп – "террорист в костюме". Очень скоро он поймет, что никто не сможет победить "Великую иранскую нацию и культуру, – написал Джахроми в Twitter.

Пентагон 2 января подтвердил, что США провели в районе багдадского аэропорта очередную воздушную атаку, жертвой которой стал командующий спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, один из самых влиятельных военных деятелей Ирана.


Вместе с ним погибли еще десять человек, включая четырех офицеров КСИР, а также несколько высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака. Атака была проведена по приказу Дональда Трампа, который позднее назвал Сулеймани "террористическим лидером".

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане


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