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Задержан экс-полицейский, устроивший смертельное ДТП в Темиртау

Ведется расследование.

Фото : liter.kz5 января 2020, 17:57

Водворен в изолятор временного содержания теперь уже бывший сотрудник батальона дорожно-патрульной полиции Темиртау, который устроил смертельное ДТП, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Следователь принял решение водворить экс-сотрудника органов внутренних дел в изолятор временного содержания.

- Водитель помещен в изолятор. Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Назначена автотехническая экспертиза, которая покажет, какой была скорость у автомобиля "Хендай" в момент совершения ДТП. Причину, по которой дорожно-патрульный полицейский уволился из полиции перед новогодними праздниками, в департаменте полиции не говорят.

Авария произошла в ночь на 3 января. В условиях гололеда 27-летний водитель автомобиля "Хендай" не справился с управлением и допустил выезд в кювет. От полученных травм скончалась 29-летняя женщина. В полиции пояснили, что возбудили уголовное дело по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса.


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