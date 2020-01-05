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Великобритания приготовилась ударить по Ирану "Томагавками" 

Находящимся в стране 400 британским военным, обучающим иракских силовиков, приказано усилить защиту дипломатов и собственных сил.

Фото : eragun.ru5 января 2020, 18:10

Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну, передает Lenta.ru.

По словам источника, Лондон не будет наносить удар первым, но при эскалации конфликта готов поддержать американского союзника, задействовав подводный флот - атомные субмарины класса "Эстьют", вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк". Одна из таких подлодок находится наготове на достаточном для атаки по Ирану расстоянии, отметил собеседник издания.

The Sun также пишет, что в Ирак, где погиб Сулеймани, были переброшены бойцы элитных спецподразделений на случай необходимости проведения спасательных операций. Находящимся в стране 400 британским военным, обучающим иракских силовиков, приказано усилить защиту дипломатов и собственных сил, сообщает The Times.

Помимо этого в Лондоне, как отмечает издание, полагают, что на фоне возможной эскалации конфликта и обмена угрозами дислоцированный в Ираке контингент должен получить более тяжелое вооружение. Соответствующие предложения будут направлены премьер-министру Борису Джонсону по его возвращению из 12-дневного отпуска на Карибах.

3 января в аэропорту Багдада при американском ракетном ударе погиб командующий спецподразделением "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично президент США Дональд Трамп. Тегеран неоднократно обещал отомстить Вашингтону за убийство генерала, Трамп же пригрозил, что в этом случае США нанесут удары по 52 целям на территории Ирана.


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