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СМИ рассказали о роскошном отдыхе Зеленского в Омане

По информации СМИ, живет президент в пятизвездочном отеле.

Фото : strana.ua5 января 2020, 18:58

Утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Об этом пишет Страна.ua.

По информации издания, живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Ранее сообщалось, что Новый год президент встретил в Гуте, но оттуда он, по данным "Страны" улетел после праздников (а именно - 2 января самолетом из Ивано-Франковска на Киев), а затем, без лишней огласки, вылетел в Оман (это государство на Аравийском полуострове).

По данным портала, глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.


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