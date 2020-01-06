АвтоЦОНы не будут работать 6 января
О восстановлении работы спецЦОН будет сообщено дополнительно.
Фото : kapital.kz6 января 2020, 00:57
В связи с неполадками в работе новой информационной системы МВД, обеспечивающей работу спецЦОН 6 января автоЦОНы не будут работать. Об этом сообщили в Правительстве для граждан, передает zakon.kz.
- Специалисты Информационно-производственного центра МВД занимаются устранением неполадок. О восстановлении работы спецЦОН будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении.
АвтоЦОНы Казахстана также не работали 4 января из-за проведения пуско-наладочных работ по запуску новой информационной системы.
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