АвтоЦОНы не будут работать 6 января

О восстановлении работы спецЦОН будет сообщено дополнительно.

В связи с неполадками в работе новой информационной системы МВД, обеспечивающей работу спецЦОН 6 января автоЦОНы не будут работать. Об этом сообщили в Правительстве для граждан, передает zakon.kz.

- Специалисты Информационно-производственного центра МВД занимаются устранением неполадок. О восстановлении работы спецЦОН будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении.

АвтоЦОНы Казахстана также не работали 4 января из-за проведения пуско-наладочных работ по запуску новой информационной системы.

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