В столице Ирака обстреляли американское посольство
Неизвестные при нападении использовали минометы.
Фото : inform.ru6 января 2020, 02:01
В центральной части Багдада обстреляли "зеленую зону", где находится американское посольство, передает Lenta.ru.
Уточняется, что неизвестные при нападении использовали минометы.
В городе слышны предупреждающие сирены.
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