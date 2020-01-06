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В столице Ирака обстреляли американское посольство

Неизвестные при нападении использовали минометы.

Фото : inform.ru6 января 2020, 02:01

В центральной части Багдада обстреляли "зеленую зону", где находится американское посольство, передает Lenta.ru.

Уточняется, что неизвестные при нападении использовали минометы.

В городе слышны предупреждающие сирены.


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