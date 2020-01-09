Опубликованы фото повреждений базы США в Ираке

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад.

Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января, передает Lenta.ru.

На распространенных кадрах, снятых, вероятно, со спутника, показано, что как минимум пять точек на территории военной базы США потерпели повреждения. Снимки были сделаны в 13:52 по времени Нур-Султана.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc — Bloomberg (@business) January 8, 2020

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено. Президент США Дональд Трамп заявлял об отсутствии пострадавших в результате произошедшего. По его словам, система раннего предупреждения сработала своевременно, поэтому ущерб минимальный.

Ранее в сети распространились кадры местности после удара Ирана по американской базе: на них заметна яма, образовавшаяся после падения ракет, и множество осколков от них. Также было опубликовано видео запуска ракет Тегераном.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Операция получила название "Мученик Сулеймани".

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