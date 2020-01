Опубликованы фото повреждений базы США в Ираке

Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января, передает Lenta.ru.

На распространенных кадрах, снятых, вероятно, со спутника, показано, что как минимум пять точек на территории военной базы США потерпели повреждения. Снимки были сделаны в 13:52 по времени Нур-Султана.

