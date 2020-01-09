Пострадавшего от взрыва гранаты срочника судят в Актобе

Если Кошелева признают виновным, он может получить два года условного срока и должен будет выплатить штраф в размере более шести миллионов тенге.

В Актобе начался суд над солдатом-срочником, который лишился кисти руки и ослеп на один глаз после взрыва гранаты на учебном полигоне, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сергей Кошелев обвиняется в нарушении правил обращения с боеприпасами. Военнослужащий намерен доказать: он не знал, что граната боевая. По его словам, о том, что на занятиях будут не муляжи, срочников не предупреждали.

- Это было по халатности моих командиров. Они допустили то, что на инструкторско-методических занятиях, где не должно было быть ничего боевого, они принесли туда боевые гранаты, оставили их без присмотра. Я взял из любопытства и по неосторожности вытащил чеку, и взорвалась она. То есть они допустили этот момент, - рассказал Сергей Кошелев.

Все произошло в июле прошлого года на полигоне в Бейнеу Мангистауской области. Солдат должен был демонстрировать экипировку разведчиков. Он увидел гранату, которая лежала на плащ-палатке у соседнего стола.

Посчитав, что это муляж, Кошелев взял ее и выдернул чеку. Граната взорвалась прямо у солдата в руке. В итоге он лишился зрения на один глаз, ему ампутировали кисть правой руки и делали пересадку кожи на ноге. Легкие травмы получил еще один военнослужащий.

Если Кошелева признают виновным, он может получить два года условного срока и должен будет выплатить штраф в размере более шести миллионов тенге за порчу военного имущества. Ранее в Министерстве обороны заявили: срочник самовольно покинул свое место дислокации, чего делать не должен был, и он прекрасно знал о том, что граната боевая.

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