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Установлены виновные в энергетическом коллапсе в Нур-Султане

Чиновников среди них не оказалось.

Фото : news.vitebsk.cc9 января 2020, 07:39

Полицейские установили вероятных виновников двухдневного блэкаута в столице, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Ответственность за отключение света могут понести шесть человек. Чиновников среди них не оказалось. Под суд пойдут сотрудники четырех частных компаний: две из них строительные, а остальные занимались технадзором.

Аварийное отключение электричества произошло в начале ноября. Жителям левобережья тогда пришлось почти двое суток жить без света. Обесточенными оказались и здания центральных государственных органов, в том числе и Акорда. Правда, административные объекты к свету подключили уже на следующий день, а вот жилые дома током обеспечивали с помощью электрогенераторов. ЧП стало настолько резонансным, что в ситуацию вмешался глава государства. Он и поручил не только найти, но и наказать виновных в энергетическом коллапсе.


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