Прогноз погоды в Казахстане на 9 января

Местами по республике сохраняется туман, на юге и западе - гололед, в Жамбылской области ожидается низовая метель.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами на юго-западе ожидаются осадки, на остальной территории республики - снег, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на юге ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняется туман, на юге и западе - гололед, в Жамбылской области ожидается низовая метель.

В Северо-Казахстанской области на большей части, в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Кызылординской, ночью в Мангыстауской, Атырауской областях ожидаются туман, гололед.

Прогноз погоды в Алматы: преимущественно облачно - 4.

Прогноз погоды в Нур-Султане: облачно, - 15.

Прогноз погоды на 9 января.

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