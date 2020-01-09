Во "Властелине колец" появится Нед Старк из "Игры престолов"

В сериале "Властелин колец" покажут события, предшествующие историям первой части знаменитой трилогии Толкина.

В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает РИА Новости.

Он сменит Уилла Поултера, который не смог участвовать в съемках из-за графика.

Актер, сыгравший молодого Неда Старка, присоединяется к составу, в который уже входят "выпускник" "Игры престолов" Джозеф Моул, Маркелла Кавена ("Пикник у висячей скалы") и Максим Болдри ("Молокососы", "Холлиокс").

Также в сериале будет сниматься Морфидд Кларк, известная по сериалу "Темные начала". Ранее сообщалось, что она сыграет Галадриэль.

В сериале "Властелин колец" покажут события, предшествующие историям первой части знаменитой трилогии Толкина. Сценаристы проекта — Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн, съемки будут проходить в Новой Зеландии.

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