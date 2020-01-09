ПРАВМЕДИА: обсуждаем актуальные изменения 2019 года в ГК и ГПК
Что изменилось в казахстанском законодательстве в связи с принятием законов.
Дамы и господа!
Приглашаем вас к просмотру трансляции ПРАВМЕДИА на тему "Актуальные изменения в ГК и ГПК РК 2019 года".
Вы узнаете, что изменилось в казахстанском законодательстве в связи с принятием законов, вносящих изменения:
по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства;
по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности;
по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения;
по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения;
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте.
Ведущая вебинара – Айжан Амангельды, д.ю.н., профессор Евразийского технологического университета.
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