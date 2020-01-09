ПРАВМЕДИА: обсуждаем актуальные изменения 2019 года в ГК и ГПК

Что изменилось в казахстанском законодательстве в связи с принятием законов.

Дамы и господа!

Приглашаем вас к просмотру трансляции ПРАВМЕДИА на тему "Актуальные изменения в ГК и ГПК РК 2019 года".

Вы узнаете, что изменилось в казахстанском законодательстве в связи с принятием законов, вносящих изменения:

по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства;

по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности;

по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения;

по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения;

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте.

Ведущая вебинара – Айжан Амангельды, д.ю.н., профессор Евразийского технологического университета.

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