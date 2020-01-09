Обрез, пистолет, наркотики. В Алматинской области проведена спецоперация

Члены группы являются жителями Енбекшиказахского и Раимбекского районов.

В Алматинской области полиция провела спецоперацию с задержанием преступной группы, у которых изъят обрез одноствольного ружья, пневматический пистолет и наркотики в особо крупном размере, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Оперативные мероприятия проведены в Енбекшиказахском районе, где на трассе Коргас-Алматы близ села Шелек полицейские произвели задержание автомашины Volkswagen Golf, в салоне которой находились трое мужчин в возрасте 22-25 лет.

- Все трое подозреваются в совершении серии краж из частных домовладений и квартир в Енбекшиказахском районе. Оперативные мероприятия по этой группе разрабатывались и проводились полицией в течении двух месяцев. При задержании группы, у подозреваемых обнаружено и изъято огнестрельное оружие в виде обреза охотничьего ружья, 16 калибра, а также пневматический пистолет. Кроме того, в салоне их автомашины, в одном из тайников, обнаружено около 2 килограмм марихуаны. Задержанные лица доставлены в Енбекшиказахскую районную полицию, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что члены группы являются жителями Енбекшиказахского и Раимбекского районов. Один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

- Согласно имеющейся информации воровская группа действовала в регионе с лета прошлого года и причастна, предположительно, к 8 кражам с крупным ущербом, в которых похищались ювелирные изделия и денежные средства. Расследование проводится сразу по нескольким статьям уголовного законодательства (кража, незаконное хранение наркотиков и оружия). Подозреваемые помещены под стражу. Расследование взято на особый контроль областного департамента, - отметили в пресс-службе.

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