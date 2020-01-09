На сотрудницу микрокредитной организации напали с ножом

Нападавший пытался похитить деньги.

Столичные полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение на офис микрокредитной организации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Департамента полиции.

8 декабря в 17.45 час в Центр оперативного управления Департамента полиции поступило сообщение о нападении на офис микрокредитной организации. По словам обратившейся в полицию девушки на нее напал неизвестный, который угрожая ножом, пытался, открыто похитить деньги.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Управления полиции района «Байқоныр». Оперативно принятыми мерами полицейским в течение суток удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался житель города 1992 г.р. По информации полицейских мужчина не имел постоянного места работа и к уголовной ответственности ранее не привлекался.

В ходе проведения следственный действий задержанный дал признательные показания в совершения разбойного нападения на офис микрокредитной организации. Помимо признательных показаний сотрудниками полиции УП района «Байқоныр» были изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время задержанный водворен в Изолятор временного содержания Департамента полиции г. Нур-Султан.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 192 ч.1 УК РК.

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