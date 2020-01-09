За четыре месяца Иран атаковал США 15 раз

Атаки продолжались с сентября 2019 года.

Ракетный обстрел иракских баз, на которых находятся американские военнослужащие, стал пятнадцатой атакой на Соединенные Штаты со стороны Ирана за последние четыре месяца, утверждает госдепартамент США, передает РИА Новости.

- До того как Иран атаковал иракские объекты вчера вечером, уже было 14 атак со стороны Ирана или поддерживаемого Ираном ополчения на силы США с сентября 2019 года, ‒ сказано в распространенном сообщении Госдепа.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство американскими военными командующего спецподразделением "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и по базе в Эрбиле. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.

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