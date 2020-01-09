За четыре месяца Иран атаковал США 15 раз
Атаки продолжались с сентября 2019 года.
Фото : topwar.ru9 января 2020, 11:29
Ракетный обстрел иракских баз, на которых находятся американские военнослужащие, стал пятнадцатой атакой на Соединенные Штаты со стороны Ирана за последние четыре месяца, утверждает госдепартамент США, передает РИА Новости.
- До того как Иран атаковал иракские объекты вчера вечером, уже было 14 атак со стороны Ирана или поддерживаемого Ираном ополчения на силы США с сентября 2019 года, ‒ сказано в распространенном сообщении Госдепа.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство американскими военными командующего спецподразделением "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и по базе в Эрбиле. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.
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