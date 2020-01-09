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У налоговиков возникли задержки с постановкой на учет онлайн ККМ

В связи с техническими вопросами в информационных системах органы государственных доходов не будут рассматривать ответственность налогоплательщиков за неприменение онлайн-ККМ ввиду отсутствия вины.

Фото : рубис.рф9 января 2020, 11:35

В связи с возникшими техническими вопросами в информационных системах органов государственных доходов, обработка запросов на регистрацию/внесение изменений/снятие с учета контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных (ККМ) производятся с задержкой. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

- Все заявления, поданные на регистрацию ККМ, будут обработаны датой их представления. Таким образом, за налогоплательщиками остается право воспользоваться нормой по уменьшению суммы индивидуального подоходного налога на стоимость приобретенного онлайн ККМ в 2019 году (в размере 60 тысяч тенге, но не более 50% от годовой суммы налога), - сообщили в КГД.

Там также отметили, что в связи с техническими вопросами в информационных системах органы государственных доходов не будут рассматривать ответственность налогоплательщиков за неприменение онлайн-ККМ ввиду отсутствия вины.

- Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - сказали в комитете.


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