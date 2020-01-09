Охотников на джейрана задержали полицейские Мангистау

Назначена судебно-криминалистическая экспертиза.

При остановке транспортного средства нарушителей была обнаружена туша животного из Красной книги Казахстана. Одного из браконьеров водворили в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом Lada сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Инцидент произошел 7 января. При проведении оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" полицейские задержали двух мужчин в Бейнеуском районе.

- Они передвигались на мотоцикле. Документов на него не было. На корпусе транспортного средства была закреплена туша джейрана. При себе у мужчин имелись: двуствольное ружье 16 калибра, несколько десятков патронов и нож. Мотоцикл нарушителей был водворен на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований Бейнеуского района по пункту 2 части 4 статьи 337 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).

Назначена судебно-криминалистическая экспертиза. Один из охотников, предположительно убивший зверя, был водворен в изолятор временного содержания.

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