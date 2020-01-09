Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, объединенных в два подсемейства.

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.

- По состоянию на 21:00 седьмого января <...> после испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса, — уточняется в сообщении.

Специалисты добавили, что требуется дальнейшее эпидемиологическое расследование и изучение клинических проявлений заболевания.

В конце декабря власти сообщили о вспышке в Ухани пневмонии неизвестного происхождения. По состоянию на пятое января в городе выявили 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находились в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков остаются 163 человека, которые имели тесный контакт с больными.

Некоторые пациенты работали на местном рынке морепродуктов. На данный момент явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено, летальные случаи не зафиксированы.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, объединенных в два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот.

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