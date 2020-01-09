Токаев выразил соболезнования семье Умирзака Айтбаева
Убежден, что научное наследие Умирзака Айтбайулы, станет достоянием нации и будет служить будущему страны.
Фото : Акорда9 января 2020, 12:20
Глава государства выразил соболезнования семье президента Международного общества "Қазақ тілі" Умирзака Айтбаева, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной одного из основоположников Международного общества "Қазақ тілі", выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Умирзака Айтбаева.
- Умирзак Айтбайулы с первых дней Независимости вносил огромный вклад в повышение авторитета государственного языка. Он был мудрым педагогом и крупным ученым, плодотворно трудившимся над созданием казахской терминологии и формированием нового поколения ученых-языковедов. Убежден, что научное наследие Умирзака Айтбайулы, который занимал особое место среди казахской интеллигенции, станет достоянием нации и будет служить будущему страны, – говорится в телеграмме Президента Казахстана.
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