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Токаев выразил соболезнования семье Умирзака Айтбаева

Убежден, что научное наследие Умирзака Айтбайулы, станет достоянием нации и будет служить будущему страны.

Фото : Акорда9 января 2020, 12:20

Глава государства выразил соболезнования семье президента Международного общества "Қазақ тілі" Умирзака Айтбаева, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной одного из основоположников Международного общества "Қазақ тілі", выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Умирзака Айтбаева.

- Умирзак Айтбайулы с первых дней Независимости вносил огромный вклад в повышение авторитета государственного языка. Он был мудрым педагогом и крупным ученым, плодотворно трудившимся над созданием казахской терминологии и формированием нового поколения ученых-языковедов. Убежден, что научное наследие Умирзака Айтбайулы, который занимал особое место среди казахской интеллигенции, станет достоянием нации и будет служить будущему страны, – говорится в телеграмме Президента Казахстана.


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