Это не тема для хайпа. Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Иране

Для установления причин авиакатастрофы будет проведено расследование по международным нормам.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал дождаться предварительного отчета комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана и воздержаться от спекуляций, передает РИА Новости.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

- Сейчас наше информационное пространство полно множеством теорий и версий относительно трагедии. Понятно, что все мы хотим как можно скорее узнать правду, но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета комиссии по расследованию. Я прошу всех, особенно, когда Украина пребывает в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговоров и непроверенных версий. Это не тема для хайпа, - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram офиса президент.

Он также заявил, что для установления причин авиакатастрофы будет проведено расследование по международным нормам.

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