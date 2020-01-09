Не с той страной решили воевать: о чем говорит обращение Трампа к нации

По мнению эксперта, эскалация конфликта на Ближнем востоке была лишь попыткой Трампа отвлечь внимание от внутренних проблем и организовать своих сторонников, окончившаяся неудачей.

8 января президент США Дональд Трамп обратился с заявлением к нации, в котором сообщил о готовности к миру с Ираном, особо отметив, что Америка не хочет использовать военную мощь, и ее сильнейшее оружие – экономика. Своим мнением о том, означает ли это, что конфликт на Ближнем востоке исчерпан, и как будет развиваться дальнейшая геополитическая и экономическая ситуация в регионе, с журналистом zakon.kz поделился заместитель директора КИСИ, доктор политических наук Санат Кушкумбаев.

Как отметил эксперт, конечно, событие такого масштаба в той или иной степени задевает все страны мира. И, естественно ,Казахстан, потому что одним из ключевых экспортных товаров, от которых зависит наше экономическое благополучие – это энергоресурсы. Поэтому понятно, что то, что происходит в зоне Персидского залива на Ближнем востоке, связано с перепадами цен на нефть. И, грубо говоря, все вокруг этого "вертится".

- Но я бы не сказал, что в выступлении Дональда Трампа прозвучала какая-то новая концепция или призыв к переформатированию. На мой взгляд, это просто попытка сделать "хорошую мину при плохой игре". Понятно, что именно он, а точнее американская сторона, были зачинщиками всей этой ситуации. Основной причиной тех событий, что развивались в течение последней недели на Ближнем востоке. И вчера, когда были нанесены ракетные удары со стороны Ирана в ответ на те агрессивные действия со стороны США, понятно, что нужен был какой-то ответ из вашингтонской администрации. И вот мы увидели такой чисто деловой бизнес-подход со стороны Трампа. То есть он объявил об очередной порции санкций, хотя непонятно, куда еще больше вводить санкции в отношении Ирана, который и так уже находится под экономической блокадой со стороны США. То есть это просто попытка достойно выйти из сложившейся ситуации. В принципе логичная, потому что ни американская, ни иранская сторона не заинтересованы в этом конфликте, – считает эксперт.

Он подчеркнул, что было множество факторов, которые сыграли на такой резкий силовой и беспрецедентный по сути шаг, пересечения так называемой "красной линии" американским президентом. То, что Америка с Ираном недруги известно уже давно, и они уже несколько десятилетий опосредовано ведут прокси войну или гибридную войну. Но такого, чтобы американский лидер напрямую давал указание об убийстве официальных иранских лиц, никогда не было в истории 40-летнего противостояния этих стран. Поэтому понятно, что именно США должны были завершить этот конфликт, и сделать определенный жест. И Трамп сделал его. Он попытался объяснить американцам, что раз там нанесен минимальный ущерб, то мы введем только экономические санкции.

- Конечно же, это репутационная, и в том числе информационная война. И понятно, что и советники Трампа и военные рекомендуют Трампу не переводить этот конфликт в горячую фазу. Сейчас у США, да и в мировой экономике, не та ситуация, чтобы начинать очередную войну. Тем более, что это уже не Афганистан или Ирак. Иран – это очень крупная и мощная страна с многомиллионным населением, которая имеет большую территорию и огромный экономический потенциал. Тем более, что на фоне американской акции, когда был убит генерал Касем Сулеймани, Иран максимально использовал сложившуюся ситуацию, чтобы патриотическую мобилизацию генерировать. Волна антиамериканских выступлений прошла не только в Иране, но и в союзных ему странах. И даже в американском обществе существуют полярные точки зрения и в целом неодобрение вообще каких-либо агрессивных действий на Ближнем востоке. Понятно, что Дональд Трамп бизнесмен и не очень искушен в геополитике. Но при этом также понятно, что это было командное решение, были разные группы специалистов, которые предлагали такой сценарий. Но этот сценарий был изначально очень рискованный. Поэтому его принятие и попытка реализовать натолкнулась на симметричный ответ. Чего, я думаю, не ожидали в американской администрации, – продолжил Санат Кушкумбаев.

В общем, по мнению политолога, в данном случае Трамп понял, что это бесперспективно для него с точки зрения политики.

- До президентских выборов в США осталось меньше года, а учитывая продолжающиеся дебаты с процедурой импичмента Трампа, ему уже, наверное, никак не переломить ситуацию и внутри американского истеблишмента, и попыткой этого внешнего конфликта отвлечь внимание и организовать своих сторонников. И он это понял. Поэтому мы не видим какой-то большой сенсации в его вчерашнем обращении нации, – дополнил эксперт.

Что касается вопроса о том, можно ли считать, что конфликт на Ближнем востоке после вчерашнего выступления Дональда Трампа исчерпан, то по мнению Саната Кушкумбаева, "горячая фаза" действительно завершена. А та ситуация, что связана с прокси войнами, обменами информационными ударами, взаимными обвинениями, то она всегда там была и будет продолжаться. Но опять же, если стороны не нарушат те негласные правила, которые сложились за время их многолетнего противостояния. И Иран также, как раньше, будет использовать различные свои полувоенизированные и регулярные части на Ближнем востоке, противодействуя США.

- То есть стороны просто дали друг другу понять, что если эскалации конфликта не будет, то все просто вернется к прежнему состоянию. В принципе даже перед обстрелом американских военных баз в Ираке, Ирана, тоже можно сказать проявил "жест доброй воли". Потому что иранцы заранее предупредили иракскую сторону о готовящемся ракетном ударе, и естественно этого времени было достаточно, чтобы обезопасить американских военнослужащих. То есть иракская сторона передала информацию американцам и поэтому обошлось без человеческих жертв. Но в любом случае для иранской стороны требовалась сатисфакция. И США не могли этого не понимать, – отметил Санат Кушкумбаев.

Если же говорить о последствиях конфликта США и Ирана на Ближнем востоке, то, по мнению спикера, это не будет иметь масштабных последствий. А произошедшее конъектурное поднятие цены на нефть, в скором времени вернется к тем реальным экономическим ценам на энергоресурсы, которые соответствуют рыночным. Хотя в целом подобные, так сказать авантюрные всплески в мировой геополитике, только негативно сказываются на экономике. Потому что бизнес и экономика любят стабильность, гарантии. А в при таких условиях они начинают паниковать, и понятно, что это сказывается, в том числе на заключении сделок, на бизнес-процессах, инвестициях.

- Подобные ситуации инициируются политиками в определенных политических или идеологических целях. В США в данном случае это, конечно, имело не только внутриполитический контекст, связанный с предстоящими президентскими выборами, но и сыграли роль многие другие факторы. В частности, лобби ближневосточных союзников США – Израиль и Саудовская Аравия тоже были вовлечены в противостояние Ирану. Но именно президент США наделен полномочиями принимать окончательное решение подобного рода. Он его принял, но говорить о том, что он получил какое-то преимущество в долгосрочном и даже краткосрочном периоде, не приходится, – подытожил Санат Кушкумбаев.

Подготовил Владимир Демидов

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