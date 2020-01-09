Камеры "Сергек" с начала года оштрафовали алматинцев на 42 млн тенге

Зафиксировано 2564 нарушений.

За 8 дней с помощью "Сергек" зафиксировано нарушений на 42 млн тенге в Алматы, передает zakon.kz со пресс-службу ДП Алматы.

За 8 дней с момента официального запуска 400 аппаратно-программных комплексов "Сергек" по фиксации нарушений ПДД участниками дорожного движения зафиксировано 2564 нарушений, на общую сумму 42 010 397 тенге в Алматы.

Как отмечается, отдельными участниками дорожного движения совершаются административные правонарушения: по превышению установленной скорости движения транспортного средства на величину от десяти до двадцати километров в час, на величину от двадцати до сорока километров в час, величину более сорока километров в час по статье 592 КоАП РК, а также несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги по статье 601 КоАП РК.

Напомним, что аппаратно-программный комплекс "Сергек" фиксирует следующие виды нарушения правил дорожного движения, такие как: превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков, дорожной разметки, правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несанкционированный заезд на полосу общественного транспорта.

Департамент полиции города, требует соблюдать правила дорожного движения всем участникам на дорогах мегаполиса.

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