33 коррупционера из Казахстана разыскиваются за рубежом

Эта работа активно проводится - Бектенов.

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов рассказал преимущества вступления страны к группе государств против коррупции Совета Европы – ГРЕКО, передает корреспондент zakon.kz.

- Что предполагает членство в этой организации? В первую очередь экспертами Совета Европы будет проводиться регулярный мониторинг антикоррупционного законодательства и в целом проводимой в нашей стране антикоррупционной политики на предмет соответствия лучшим мировым практикам и международным нормативным правовым актам, — сказал на брифинге в службе центральных коммуникаций Бектенов.

По его словам, по итогам каждого раунда мониторинга стране будут даваться рекомендации об изменении законодательства или принятии организационных мер с предоставлением 18 месяцев для выполнения рекомендаций, а затем следует оценка выполнения рекомендаций.

- Мы рассматриваем этот механизм мониторинга со стороны Совета Европы как большое преимущество и уникальную возможность получить высококвалифицированную внешнюю оценку проводимой нами антикоррупционной политики от ведущих мировых экспертов в этой сфере, увидеть свои недостатки, и опираясь на опыт передовых стран с низким уровнем коррупции, совершенствовать наше национальное законодательство и правоприменительную практику, — подчеркнул замглавы Агентства.

Он напомнил, что Казахстан более 10 лет работал над вступлением в ГРЕКО, начав этот процесс в 2009 году, когда Казахстан обратился в Совет Европы с заявкой о намерении присоединиться к указанной европейской антикоррупционной инициативе.

Но на тот момент, по его словам, Совет Европы посчитал, что наша страна к этому не готова, позже начался долгий переговорный процесс, согласование позиций. После была проведена законодательная реформа и в 2019 году в достаточно сжатые сроки законопроект о ратификации соглашения был одобрен обеими палатами парламента и 30 декабря 2019 года глава государства подписал соответствующий закон. С этого момента Казахстан стал новым 50-ым членом ГРЕКО.

- Во-вторых, очень важно, что с вступлением в ГРЕКО казахстанские эксперты также получают возможность быть включенными в состав оценочных групп Совета Европы для мониторинга других стран-участниц ГРЕКО. То есть, прогрессивные элементы казахстанской антикоррупционной политики и наш опыт будут через делегируемых нами экспертов распространяться в других странах, входящих в организацию, - добавил Бектенов.

Помимо этого, как было сказано на брифинге, вступление в ГРЕКО открывает Казахстану путь к ратификации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, ратификация которой позволит в перспективе более эффективно сотрудничать с зарубежными партнерами в части экстрадиции преступников, возврата выведенных за рубеж активов.

- В целом, если говорить, антикоррупционной службой сегодня разыскивается 65 преступников, совершивших коррупционные преступления. 33 из них находятся за рубежом. Эта работа активно проводится, - уточнил Бектенов.

Группа государств против коррупции Совета Европы – сокращенно ГРЕКО - образована в 1999 году с целью совершенствования антикоррупционной политики стран-членов на основе передовых европейских стандартов.

ГРЕКО объединяет 49 государств, в числе которых такие развитые страны как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Норвегия и другие. Из постсоветских государств в ГРЕКО входят Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Беларусь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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