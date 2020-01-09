Токаев: Семей станет историческим центром
Семей – один из сакральных регионов в истории казахов.
Фото : kazinform9 января 2020, 13:39
Город Семей станет историческим центром. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Абай и Казахстан в ХХІ веке", сообщает МИА "Казинформ".
Глава государства сообщил, какие дополнительные меры следует принять Правительству для популяризации личности Абая на высоком уровне.
- Семей – один из сакральных регионов в истории казахов. Поэтому следует определить статус Семея, занимающего особое место в духовном развитии народа в качестве исторического центра. Край, где родились Абай и Шакарим, Мухтар Ауэзов, достоен особого почета. В связи с этим мы будем проводить комплексное социально-экономическое развитие города, реконструируем историко-культурные объекты в соответствии с новыми требованиями. Поручаю Правительству принять соответствующие меры, – написал Президент.
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