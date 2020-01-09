72-х часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии действует в Казахстане

Транзитный пассажиропоток через Казахстан в 2019 году превысил 1 млн пассажиров.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития ведется работа по развитию транзитного потенциала Республики Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В рамках работы по исполнению поручений Президента Республики Казахстан по развитию транзитного потеницала Республики Казахстан, обеспечению транспортной доступности Международного финансового центра "Астана", Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1028 от 30 декабря 2019 года внесены изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, согласно которым, список международных аэропортов, работающих в рамках данного транзитного режима, дополнен аэропортами 4 городов – к имеющимся аэропортам городов Нур-Султан и Алматы, добавились аэропорты Шымкента, Актау, Караганды и Тараза.

Также, действие данного режима теперь распространяется на пассажиров всех авиакомпаний, вне зависимости от государственной принадлежности: как казахстанских, так и иностранных.

72-х часовой безвизовый режим въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан, введенный ранее для граждан Китайской Народной Республики и Республики Индия, действует до 23.59 часов 31 декабря 2020 года.

-Таким образом, граждане КНР и Индии, путешествующие транзитом через аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды, Тараз, на казахстанских и иностранных авиакомпаниях могут воспользоваться 72-х часовым безвизовым режимом для пребывания на территории Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Согласно оперативном данным, транзитный пассажиропоток через Республику Казахстан в 2019 году превысил 1 млн пассажиров. Рост транзитного пасажиропотока по сравнению с 2018 годом составил порядка 11 %. Внесенные поправки будут способствовать увеличению количества трназитных пассажиров через Республику Казахстан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!