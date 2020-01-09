Доллар ниже 377: почему тенге укрепился, несмотря на подешевевшую нефть

По мнению эксперта, нацвалюта Казахстана перепродана или недооценена в сопоставлении с внешними и внутренними макроэкономическими условиями.

В четверг, 9 января, курс доллара в Казахстане обновил 10-месячный минимум, приблизившись к отметке в 376 тенге. И это несмотря на подешевевшую нефть. Как это могло получиться, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, на KASE сегодняшние торги парой USDKZT проходят по цене ниже 377, достигая на минимуме 376,00. При этом на данный момент времени средневзвешенный биржевой курс USDKZT составляет порядка 376,4-376,5, что является минимальным значением показателя за последние 10 месяцев.

- В свою очередь укрепление тенге к доллару США наблюдается как на фоне снижения USDRUB до 2-летнего минимального уровня в 61,2, так и в связи сокращением самого кросс-курса RUBKZT. Так, если на начало года RUBKZT составлял 6,19, то теперь он равен 6,15-6,16. И самое интересное, что текущее укрепление тенге происходит, несмотря на снижение котировок нефти с 69-70 USD до 65-66 USD за баррель, – написал Олжас Тулеуов.

По его мнению, подобная разнонаправленная динамика курса тенге и стоимости нефти вновь указывает на то, что нацвалюта Казахстана перепродана или недооценена в сопоставлении с внешними и внутренними макроэкономическими условиями.

- Следовательно, в моменты, когда Нацбанк перестает намеренно формировать "фиксированный" тренд курса тенге, то есть отходит от политики ЧПОК (частично плавающий обменный курс) к СПОК (свободно плавающий обменный курс), тенге стремится к укреплению. К слову, даже сейчас, по нашим оценкам, равновесный фундаментальный курс USDKZT находится ниже 350 тенге, – считает эксперт.

Добавим, что в данное время в обменниках Нур-Султана и Алматы доллар США продается в среднем по 378,3-378,6 тенге.

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