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Мажилисмены обсудили вопросы обеспечения питьевой водой населения Алматинской области

Загипа Балиева побывала в трудовых коллективах, на промышленных и социальных объектах.

Фото : Nur Otan9 января 2020, 14:10

Депутат Мажилиса Загипа Балиева в рамках выезда в регионы проводит встречи с жителями Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Народный избранник побывала в трудовых коллективах, на промышленных и социальных объектах.

В ходе встреч депутат Мажилиса рассказала о социальных инициативах Елбасы Нурсултана Назарбаева, реализации Плана нации "100 конкретных шагов", Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, об основных направлениях развития экономики, социальной сферы.

Отдельное внимание З.Балиева уделила принятым законам, подчеркнула их важность для дальнейшего устойчивого развития страны и улучшения жизни граждан.

Сегодня в Каскеленском районе депутат З.Балиева встретилась с коллективом предприятия "Каскеленский групповой водовод", ознакомилась с ходом строительных работ на объекте и рассказала о важности обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения.

В разговоре о Президентском Послании З.Балиева напомнила, что Главой государства уделяется большое значение вопросам развития инфраструктуры населенных пунктов. В частности, отмечается, что жители различных регионов страны имеют разный уровень доступа к чистой питьевой воде, природному газу и транспортной инфраструктуре. Поэтому необходимо активизировать работу по нивелированию этого неравенства. В этих целях запланировано выделение порядка 9,41 млрд.тенге. в течение предстоящих трех лет на обеспечение наших граждан чистой питьевой водой и услугами водоотведения.

Как отметили на предприятии, в ноябре прошлого года был осуществлен ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса и подача питьевой воды на существующий резервуар Каскелена.

По итогам встречи вопрос по дальнейшему улучшению обеспечения населения качественной питьевой водой был взят депутатом на контроль.

Работа депутата в регионе продолжается.


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