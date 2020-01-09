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Подросток пострадал во время запуска фейерверка в Караганде

Мальчика отправили на амбулаторное лечение.

Фото : wikipedia9 января 2020, 14:20

13-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь после празднования Нового года, передает zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Ожоги лица и роговицы получил ребенок в результате использования фейерверка в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом рассказала его мама, Любовь Цветкова.

- Взрывая фейерверк, мы соблюдали все меры безопасности. Воткнули трубку в снег, отошли на безопасное расстояние, муж поджигал. Однако, после того, как фейерверк стал взрываться, трубка наклонилась, и два последних заряда отлетели в железные забор, а от забора в моего сына, - вспоминает Любовь.

После этого, родители отвезли мальчика в травмпункт, а оттуда в центр травматологии имени Макажанова. Мальчика осмотрели и отправили домой на амбулаторное лечение.

- Мы не откажемся от использования фейерверков, однако в следующий раз будем их покупать в специализированных магазинах, а не у продавцов, торгующих во временно установленных палатках, - отметила карагандинка.


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