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Назначен командующий войсками регионального командования "Астана"

Им стал Кучекбаев Мереке.

Фото : Акорда9 января 2020, 15:08

Кучекбаев Мереке назначен командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

- Распоряжением Главы государства Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим войсками регионального командования "Астана", - говорится в сообщении.

18 декабря распоряжением Президента Адырбеков Дулат был освобожден от этой должности.


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