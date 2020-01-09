Назначен командующий войсками регионального командования "Астана"
Им стал Кучекбаев Мереке.
Фото : Акорда9 января 2020, 15:08
Кучекбаев Мереке назначен командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
- Распоряжением Главы государства Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим войсками регионального командования "Астана", - говорится в сообщении.
18 декабря распоряжением Президента Адырбеков Дулат был освобожден от этой должности.
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