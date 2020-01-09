Назначен командующий войсками регионального командования "Астана"

Им стал Кучекбаев Мереке.

Кучекбаев Мереке назначен командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

- Распоряжением Главы государства Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим войсками регионального командования "Астана", - говорится в сообщении.

18 декабря распоряжением Президента Адырбеков Дулат был освобожден от этой должности.

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