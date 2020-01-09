Павлодарцы смогут подарить именное дерево к 300-летию города

К юбилею Павлодара объявлена акция "Подари дерево городу".

На совещании по благоустройству областного центра рассказали, что подарить дерево Павлодару, который в этом году отмечает 300-летие, сможет каждый. Глава региона Булат Бакауов предложил сразу определиться, на каких площадках будут высаживать саженцы, сообщает zakon.kz.

— Нужно, чтобы это делали в черте города, внутри микрорайонов, чтобы через несколько лет эта работа была видна, — заявил он. – Сегодня мы продолжаем застраивать микрорайон "Сарыарка", давайте озеленять его, например. Немаловажно, чтобы люди знали, где взять саженцы. Например, в день свадьбы приедут молодожены в парк, а им там сразу предложат посадить дерево. Это и молодым память, и городу польза.

К участию в акции будут привлекать не только государственные лесопитомники, но и частные. Помочь пообещал и создатель экопоселения Юрий Гашек, который за 15 лет сумел организовать собственный питомник в 40 километрах от Павлодара.

— Мы готовы предоставлять саженцы бесплатно, но с одним условием – чтобы был обеспечен полив деревьев, — сказал Юрий Гашек. – В наличии у нас около 2,7 тысячи деревьев. Мы работаем с различными организациями. В прошлом году, например, мы раздали около 150 деревьев.

В рамках благоустройства в 2020 году в областном центре планируется высадить почти четыре тысячи деревьев и около одной тысячи кустарников живой изгородью.

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