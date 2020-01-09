Курсы валют: доллар и евро подешевели

Средневзвешенный курс доллара составил 376,5 тенге (-1,69).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 376,5 тенге (-1,69).

Средневзвешенный курс евро составил 419,10 тенге (-2,70), объем торгов 45 тыс. евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1588 тенге, объем торгов 12 млн рублей.

В обменниках курс доллара 376,9-378,5 тенге, евро – 418,9-421,1 тенге, рос.рубля – 6,13-6,19 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!