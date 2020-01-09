Конфликт на Ближнем востоке: стоит ли ожидать нового раунда противостояния США и Ирана

По мнению эксперта, обе стороны сохранили лицо, завершая данный этап обострения с минимальными потерями, но говорить о нормализации ситуации в регионе все же преждевременно.

Об основных этапах развития ирано-американского противостояния на Ближнем Востоке, причинах деэскалации разгоревшегося конфликта и возможном развитии ситуации в регионе, рассказала эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Лидия Пархомчик, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ИМЭП.

Как отметила спикер, события начала января 2020 года войдут в истории как возможно самое серьезное обострение отношений между США и Ираном за последние несколько десятилетий. Стороны едва не прошли "точку невозврата", вплотную приблизившись к состоянию войны.

- Весь предыдущий год был наполнен инцидентами, которые постепенно повышали градус напряжения между Вашингтоном и Тегераном. Вступление в силу второго пакета нефтяных санкций, начало поэтапного выхода Ирана из "ядерной сделки", взаимное включение вооруженных структур друг друга в число террористических организаций стали прологом к череде военных инцидентов. Сбитый иранскими ВВС в конце июня 2019 года американский военный беспилотник RQ-4 Global Hawk едва не привел к ракетным ударам со стороны США. Однако Президент США Дональд Трамп в итоге отказался отдавать приказ о начале операции. Нападение на саудовские нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке, которое повлекло за собой двукратное падение добычи саудовской нефти, стало очередным витком противостояния ИРИ и США. Обвинив в организации атаки иранское руководство, США отправили на Ближний Восток дополнительный контингент войск, – напомнила Лидия Пархомчик.

Она дополнила, что обстановка на Ближнем Востоке стала стремительно накаляться в конце декабря 2019 года после обстрела американской базы вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четверо американских военных. Реакцией Вашингтона стали авиаудары по объектам движения "Катаиб Хезболла" в иракском городе Эль-Каим. Данные действия привели к тому, что члены иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", поддерживаемые Ираном, попытались штурмовать посольство США в Багдаде.

- В правилах Вашингтона весьма жестко отвечать на угрозу безопасности своих граждан. Однако решение о проведении спецоперации по устранению командира спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вызвало огромный резонанс не только в ИРИ, но и среди мировой общественности. Генерал Сулеймани был поистине знаковой фигурой для Ирана. Многие называли его архитектором военной стратегии ИРИ на Ближнем Востоке. Известие о его гибели погрузило страну в трехдневный траур. При этом политический и военный истеблишмент ИРИ оказался един в намерении пропорционально ответить США, – продолжила спикер.

По словам Лидии Пархомчик, безусловно, иранский дискурс в отношении Вашингтона традиционно отличается воинствующей риторикой. Поэтому взаимные обвинения, в том числе и в причастности к террористической активности, а также угрозы актов возмездия произносились довольно часто. Однако опасность ситуации заключалась в наличии сильной эмоциональной составляющей, коей стала смерть иранского военачальника.

- Несмотря на последние достижения в области ракетостроения и солидный военный бюджет, иранский военный потенциал значительно уступает американскому. Данное обстоятельство хорошо понимают в Тегеране. Однако не ответить на действия США Иран также не мог. Отмщение гибели генерала Сулеймани должно было состояться. Вопрос заключался лишь в том, вызовет ли это цепную реакцию, которая в итоге приведет к обвалу всей систему региональной безопасности, – отметила спикер.

По ее мнению, нужно признать, что выбранный Тегераном вариант оказался одновременно весьма символичен и был достаточно громким, чтобы достичь нужного пропагандистского эффекта. Нанесенные в ходе операции "Мученик Сулеймани" ракетные удары по двум базам США в Ираке в Аль-Асаде и Эрбиле, безусловно, стали прецедентом в ирано-американских отношениях. Однако тот факт, что Иран оповестил союзников в Ираке о готовящемся нападении, давая время на соответствующую подготовку и информирование американской стороны, говорит о нежелании причинять максимальный ущерб в ходе готовящейся операции.

- Отсутствие жертв среди американских военных открыло для Белого дома коридор возможностей для деэскалации. Обе стороны сохранили лицо, завершая данный этап обострения с минимальными потерями. В своем заявлении после иранского ночного ракетного удара Президент США Дональд Трамп ничего не сказал о военном ответе, что следует расценивать, как отказ идти на открытое военное столкновение. Однако говорить о нормализации ситуации в регионе все же преждевременно. Вашингтон уже пообещал усилить санкционное давление на ИРИ, а также актуализировать ситуацию вокруг выхода Тегерана из "ядерной сделки". В данном контексте стоит ожидать нового раунда противостояния между США и Ираном, которые все менее склонны идти на компромиссы, – подытожила Лидия Пархомчик.

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