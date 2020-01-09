Погибшая женщина стояла в очереди на жилье от государства.

Полиция Шымкента выясняет, что толкнуло многодетную мать совершить самоубийство, передает otyrar.kz.

В Шымкенте многодетная мать покончила жизнь самоубийством. У женщины остались шестеро детей. Их она воспитывала одна. Трагедия произошла накануне новогоднего праздника. По информации некоторых СМИ, погибшая женщина стояла в очереди на жилье от государства. Полиция сейчас выясняет обстоятельства произошедшего и причину, толкнувшую многодетную мать на такой отчаянный шаг.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Аль-Фарабийского районного управления полиции по статье 105 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, - сообщила Асель Саденова официальный представитель департамента полиции Шымкента.

Согласно публикации информационного агентства "NewTimes.kz" суицид мать шестерых детей совершила 28 декабря. Основной причиной информпортал называет то, что женщину отодвинули в очереди на квартиру, которую она должна была получить на днях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!