Новые правила посадки и ухода за деревьями появятся в Алматы

Так, в правилах будет предусмотрено, в каких местах города лучше сажать хвойные, в каких лиственные породы деревьев.

В Алматы разрабатывают Правила посадки и ухода за зелеными насаждениями. Об этом сообщил заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев на пресс-конференции, передает zakon.kz.

По его словам, в правилах четко пропишут, какие деревья и где можно высаживать взамен вырубленных, и как за ними необходимо ухаживать.

В правила также будут включены нормы по качеству и количеству компенсационных посадок, по омолаживанию зелёного фонда, санитарной обрезке зеленых насаждений.

- Норма по компенсационным посадкам есть, но мы бы хотели бы своими правилами дополнить эту норму. К примеру, чтобы на месте вырубленных взрослых деревьев высаживали не только молодые, но и зрелые деревья. Правила позволят дать рекомендации по существующим насаждениям, - сказал Азирбаев.

Он отметил, что сейчас много частных предпринимателей, которые имеют большие площади, на которых растут деревья, но не все квалифицировано их обслуживают.

- Мы хотели бы привлечь компетентных специалистов, и с учетом их мнения дать рекомендации. На каждое дерево определенного сорта и возраста свои правила, - добавил он.

Также в правилах будет предусмотрено, в каких местах города лучше сажать хвойные, в каких лиственные породы деревьев.

Кроме того, будут выработаны меры стимулирования новых технологий в сфере зеленой экономики. Планируется предоставление преференций (льгот) через установление ставок платы за пользование водными ресурсами, по размещению отходов, по охране атмосферного воздуха и т.д., а также снижение ставки платы при внедрении новых технологий, сокращающих выбросы, сбросы и образование отходов и другое.

Разработать собственные правила в мегаполисе позволяют изменения в законе об особом статусе Алматы, которые подписал 28 декабря 2019 года Президент РК.

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