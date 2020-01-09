Поручение Президента о покупке жилья на пенсию не выполнено

Он считает, что Президенту нужно было решение, которое устраивает 99% населения, а не 1%.

Фото : news.tts.lt

Поручение Президента об использовании пенсионных накоплений на покупку жилья не выполнено. Об этом на своей странице в facebook написал внештатный советник Президента Касым-Жомарта Токаева по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов (Olzhas Khudaibergenov), сообщает zakon.kz. - В сентябре прошлого года президент отложил введение дополнительного 5% пенсионного взноса с 2020 года на 2023 год. Также поручил рассмотреть возможность использования части пенсионных накоплений на покупку жилья. В итоге Минтруда предлагает разрешить это тем, у кого накопления больше 10-12 млн тенге, а это всего 102 тысячи человек, причем высокая вероятность, что у них есть жилье. Также предлагается ввести дополнительные пенсионные взносы с 2023 года. Как будто Президент отложил на 2023 год, чтобы ему сказали, что можно ввести с 2023 года. В общем, поручение президента не выполнено. Также как член рабочей группы заявляю, что данное решение является решением Минтруда, а не рабочей группы, по крайней мере, я был 100% против такого решения. Президенту нужно было решение, которое устраивает 99% населения, а не 1%, – написал Олжас Худайбергенов.

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