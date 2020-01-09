Cколько в Казахстане объектов возобновляемых источников энергии

В Казахстане имеется 90 действующих объектов возобновляемых источников энергии.

В 2019 году в Казахстане введено в эксплуатацию 21 крупных объектов возобновляемых источников энергии, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.



Несмотря на то, что Казахстан энергодостаточная страна, существует необходимость развивать чистые технологии, чистую энергетику для снижения выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ.

Однако, в богатой углеводородами стране, развитие ВИЭ не является экономически выгодным и требует большой государственной поддержки. Приверженность к принципам устойчивого развития, понимание важности ВИЭ для устойчивой энергетики, понимание климатических рисков позволили Казахстану сделать важный шаг к развитию ВИЭ в стране. Принята Концепция перехода к "Зеленой экономике", Закон о поддержке ВИЭ, созданы условия привлечения инвестиций по реализации проектов ВИЭ, т.е., в стране по выработке политики в области ВИЭ проведена определенная работа по улучшению правового поля для привлечения инвесторов.

В дальнейшем Министерством планируется наращивание мощностей ВИЭ и достижение планового показателя - стартовой позиции в размере 3 % от общей выработки электроэнергии в 2020 году, что даст возможность реализации более крупных проектов ВИЭ для достижения целевого индикатора в 10% к 2030 году, закрепленные в Концепции по переходу РК к "зеленой" экономике.

- В настоящее время в Республике Казахстан имеется 90 действующих объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью 1050,1 МВт (19 ВЭС–283,8 МВт; 31 СЭС–541,7 МВт; 37 ГЭС – 222,2 МВт; 3 БиоЭС – 2,42 МВт), - говорится в сообщении.

С начала 2019 года введено в эксплуатацию 21 объектов ВИЭ мощностью 504,55 МВт. В текущем году количество ВИЭ планируется довести от 90 до 108 проектов, общей мощностью 1655 МВт.

Напомним, что с 2018 года отбор для реализации проектов ВИЭ проходит по аукционному механизму. Этот механизм позволил с одной стороны сделать прозрачным и понятным процесс отбора проектов и инвесторов, с другой стороны сделать ставку на более эффективные технологии и проекты, позволяющие минимизировать влияние на тарифы у конечных потребителей от ввода мощностей ВИЭ.

Аукционные международные торги 2018 - 2019 годов проведены в электронном формате для проектов ВИЭ суммарной мощностью 1 205 МВт.

В торгах приняли участие 138 компаний из 12 стран: Казахстан, Китай, Россия, Турция, Германия, Франция, Болгария, Италия, ОАЭ, Нидерланды, Малайзия, Испания. Участниками аукционных торгов на выставленные 1205 МВт было предложено заявок на реализацию проектов установленной мощностью 3893,52 МВт, что превысило спрос в 3,2 раза.

По итогам аукционных торгов 30 компаний подписали контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ (РФЦ) на 15 лет на суммарную мощность 804,3 МВт и 12 компаний на стадии подписания контрактов с РФЦ на суммарную мощность 162,89 МВт.

Кроме того, необходимо отметить, что произошло снижение тарифов на электроэнергию ветровых электрических станций (ВЭС) в среднем по заявкам участников аукциона на 10,6%, малых гидроэлектростанций (ГЭС) на 14,5%, солнечных электрических станций (СЭС) на 36%. При этом, максимальное снижение тарифов по отдельным проектам составили для СЭС – 51%, ВЭС и ГЭС – 23%.

27 ноября 2019 года проведен первый проектный аукцион для солнечной электростанции 50 МВт, в Отырарском районе Туркестанской области, в окрестностях села Шаульдер, площадь земельного участка 100 Га.

Для данного аукциона по заказу Министерства энергетики РК в рамках проекта ПРООН-ГЭФ "Снижение рисков инвестирования в сектор ВИЭ" был подготовлен пакет документов, характеризующий основные параметры проекта.

Акиматом Туркестанской области для целей проекта был зарезервирован земельный участок, который будет передан победителю аукциона. Победитель аукциона имеет право заключить 15-летний контракт с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ – ТОО "Расчетно-финансовый центр по ВИЭ" и продавать всю вырабатываемую электроэнергию по аукционному тарифу. Тариф подлежит ежегодной индексации с учетом изменения обменного курса национальной валюты тенге и с учетом инфляции.

В аукционе приняли участие 7 компаний из 6 стран: Казахстан, Германия, Италия, Китай, Нидерланды и Россия. В ходе проведения торговой сессии предельная аукционная цена - 29 тг/кВтч снизилась в 2.3 раза. Победителем аукционных торгов стала компания ТОО "Arm Wind" с ценой 12.49 тг/кВтч, что примерно составляет 3,2 цента доллара США.

Справочно:

Данный тариф является рекордно низким тарифом на рынке солнечной энергетики в Казахстане. Основным учредителем компании ТОО "Arm Wind" является нефтяная компания ENI (Италия).

Также за последние два года была проведена работа по привлечению инвестиций в сектор ВИЭ путем подписания ряда соглашений и меморандумов с международными финансовыми институтами и организациями на сумму порядка 240 млрд. тенге (или 613 млн. долларов США). 28 ноября 2019 года подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РК и Азиатским Банком Инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

В рамках вышеуказанного Меморандума также было подписано Соглашение между Министерством энергетики РК, АБИИ и ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция" о сотрудничестве и поддержке проекта ВЭС "Жанатасская Ветровая Электростанция 100 МВт".

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