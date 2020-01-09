США и Ирану получилось сохранить свое лицо и не перейти красную линию - эксперт

Экономические санкции Трампа станут инструментом давления на Иран с целью вынудить его сесть за стол переговоров.

Если Иран не будет дальше провоцировать Вашингтон, то инцидент с убийством иранского генерала будет считаться исчерпанным, однако давление США на Иран не ослабнет и может только усилиться, подчеркнул в комментариях для Zakon.kz эксперт Серикбол Билялов.

После ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке мировая общественность с нетерпением ожидала реакции США, которое было достаточно долгим. Ведь Дональд Трамп ранее предупреждал о возможности нанесения ракетного удара по территории Ирана в случае нападения на американцев.

Обращаясь к населению США в прямом эфире, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Иран отступил в конфликте с США и это хорошо для мира.

- Причины отказа США от нанесения обещанного ракетного удара до конца не ясны. Или включился здравый смысл, или боязнь усиления процесса импичмента, давления демократов, или рост негативного настроения американцев, протестующих против действий США на международной арене, отсутствие поддержки союзников по НАТО, - говорит Серикбол Билялов. - Несомненно, что Иран на фоне ракетного удара хотел продемонстрировать свою решимость от слов переходить к действиям.

Выступление Дональда Трампа подтвердило догадки зарубежных и отечественных экспертов о том, что обе стороны не заинтересованы в расширении военного конфликта. Так, спустя сутки, 9 января, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани, и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.

«Это решение, однозначно, было правильным, - считает эксперт. - В этой ситуации США и Ирану получилось сохранить свое лицо и не перейти красную линию, против чего призывали лидеры других государств. Если Иран не будет дальше провоцировать Вашингтон, то, думаю, инцидент с убийством иранского генерала будет считаться исчерпанным, однако давление США на Иран не ослабнет и может только усилиться».

Дональд Трамп озвучил вопрос внесения новых экономических санкций по отношению к Ирану, которые очень губительны для его экономики. По мнению Билялова, именно экономические санкции станут инструментом давления на Иран с целью вынудить его сесть за стол переговоров. «К сожалению, в своем выступлении Трамп не озвучил вопросы вывода американских сил с Ближнего Востока и они, возможно, станут одним из вопросов повестки мирных переговоров между США и Ираном», - предполагает эксперт.

Подготовила Торгын Нурсеитова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!