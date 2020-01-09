У казахстанцев было больше всего долгов по транспортному налогу

Проведение налоговой амнистии позволило значительно сократить имеющуюся недоимку по налоговым обязательствам физлиц.

Первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов на брифинге в СЦК рассказал, что порядка 700 тысяч казахстанцев погасили суммы основного долга по налогам, за что им была списана пеня на сумму 2,8 млрд тенге, передает корреспондент zakon.kz.

- Что касается налоговой амнистии для физических лиц, которая стартовала с августа месяца текущего года, следует отметить, что в рамках налоговой амнистии нашим согражданам была предоставлена возможность уплаты суммы основного долга по налоговым обязательствам за прошлые года, что позволит списать начисленные пени. Хочу напомнить, что по состоянию на 1 января 2019 года количество физических лиц, имевших налоговую задолженность, составляло порядка 1,4 млн человек, у которых числилась недоимка по основному долгу на сумму 13,9 млрд тенге и начисленные пени на 6,3 млрд тенге, - сказал он.

По его словам, в разрезе налогов наибольшая сумма недоимки физлиц приходилась на налог на транспортные средства - это 10,1 млрд тенге или 73 % от общей суммы.

- По налогу на имущество сумма недоимки составляла 1,6 млрд тенге или 11,5 %, по индивидуальному подоходному налогу - 1,2 млрд тенге или 8,6% и по земельному налогу - 617,0 млн тенге или 4,3%. С начала текущего года органами госдоходов проведена большая подготовительная работа для проведения налоговой амнистии физических лиц. В частности, произведена сверка базы данных с уполномоченными органами, а также инвентаризация лицевых счетов на предмет полноты и правильности начислений в целях актуализации лицевых счетов налогоплательщиков, - пояснил представитель ведомства.

По результатам проведенной работы 672 530 физических лица уплатили свою недоимку в размере 14,6 млрд тенге, которым списана пеня на сумму 2,8 млрд тенге.

- Проведение налоговой амнистии позволило значительно сократить имеющуюся недоимку по налоговым обязательствам физлиц. Так, наибольшие суммы уплаченных налогов приходятся на следующие регионы - Алматы погасили заложенность на сумму - 6,5 млрд тенге, Нур-Султан - 1,9 млрд тенге и Алматинской области - 675 млн тенге. При этом наибольшую активность проявили жители следующих регионов - Алматы - 100 769 физических лиц, погасивших недоимку, Туркестанская область - 74 893 физических лиц и Шымкент - 62 015 физических лиц, - перечислил Шолпанкулов.

Он добавил, что по списанным суммам пени, наибольшая сумма приходится также на южную столицу - г. Алматы - это порядка 1,1 млрд тенге, на втором месте Павлодарская область - 187 млн тенге и на третьем месте г. Нур-Султан - 172 млн тенге.

- Таким образом, налоговая амнистия для физических лиц позволила гражданам освободиться от начисленных санкций, уплатив лишь сумму основного долга, что, в свою очередь, сохранит доходы, повысит качество жизни и благосостояние казахстанцев. Можно также с уверенностью сказать, что объявленная Главой государства налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса стала значительной мерой поддержки предпринимательства со стороны государства и придала импульс его развитию, экономический эффект от которого мы ожидаем в ближайшем будущем, - заключил вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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