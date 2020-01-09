Как будут работать поправки по вопросам административно-территориального устройства
Законом вносятся поправки в 5 кодексов и 25 законов.
27 декабря 2019 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений, кредитования и образования", передает zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК, закон разработан для реализации отдельных указов, посланий Президента РК и направлен на решение вопросов по:
- передаче местным бюджетам поступлений от корпоративного подоходного налога с малого и среднего бизнеса в рамках фискальной децентрализации;
- реорганизации в Службе государственной охраны РК и Службе внешней разведки РК "Сырбар";
- установлению запрета банкам второго уровня и микрофинансовым организациям начислять и требовать неустойку (штраф, пеня), комиссии и иные платежи за обслуживание по беззалоговым потребительским займам по истечению 90 дней просрочки;
- расширения компетенций городов республиканского значения и столицы;
- перераспределения функций управления образовательными учреждениями и бюджетного администрирования с районного на областной уровень.
Законом вносятся поправки в 5 кодексов и 25 законов.
Документ позволит привести в соответствие отдельные нормы некоторых законодательных актов в связи с изменением названия столицы, усовершенствовать межбюджетные отношения, расширить компетенцию городов республиканского значения и столицы, а также перераспределить функции управления отделами образования и другое.
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