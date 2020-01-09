Двухлетняя девочка в коме: столичную стоматологию могут закрыть 

Прорабатывается вопрос аудита всех действующих клиник по стране.

Деятельность стоматологической клиники, после посещения которой двухлетняя девочка впала в кому в Нур-Султане, может быть приостановлена, сообщила на брифинге заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан главный государственный инспектор по контролю медуслуг Лаура Ахметниязова, передает корреспондент zakon.kz.

- По результатам проверки выдано предписание для устранения выявленных нарушений. Материалы направили в департамент полиции Нур-Султана для правовой оценки медицинских работников. Мы также готовим исковое заявление в судебные органы о приостановлении деятельности клиники, так как данный случай аналогичный предыдущим двум случаям, когда в ноябре 2018 года и в мае 2019 года также были выявлены нарушения в части соблюдения стандарта. В этой связи , учитывая системность нарушений, мы готовим материалы о приостановлении деятельности клиники в судебные органы, — сообщила Ахметниязова.

Она напомнила, что все врачи, которые осуществляют клиническую деятельность, обязаны иметь сертификат, так как данное требование не новое и находится на постоянном контроле комитета.

- Учитывая что в настоящее время клиника "Доктор Бро" продолжает осуществлять деятельность , вопрос о приостановлении деятельности еще не решен, я призываю население не обращаться в клиники, по которым были аналогичные резонансные случаи. Пока вы не убедитесь, что клиника работает на законной деятельности, — подчеркнули на брифинге.

Также она сообщила, что прорабатывается вопрос аудита всех действующих клиник по стране.

- Совместно с ассоциацией стоматологов мы будем прорабатывать вопрос об аудите всех стоматологических клиник, так как по обращению президента стоматологической ассоциации ряд клиник осуществляют незаконную деятельность, — заключила Ахметниязова.

8 января мама девочки Анастасия Зеленая в Facebook рассказала, что ее двухлетняя дочь впала в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане. С просьбой о помощи женщина обратилась к общественности и лично к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову.

Как пишет женщина, 26 декабря 2019 года она со своей дочкой в возрасте 2,5 года обратилась в клинику "Доктор Бро", чтобы вылечить кариес. У ребенка взяли общий анализ крови и коалогоамму. И больше никаких анализов и проб не было.

- Так как до этого мы вырывали зубик в ДГБ №2, врач стоматолог сказал, что пробу делать не надо. Я несколько раз спрашивала, что кроме Севарана будет вводиться ребенку, на что мне сказали что больше ничего, но в процессе когда все случилось выяснилось, что вводился Убестизин и Эсмирон. Произошло то, чего не должно было случиться, ребенок в коме 11 суток!!!, – написала автор поста.

Уже через два часа после появления этого поста в соцсети на него на своей странице в facebook отреагировал министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов, написав, что ситуация находится на его личном контроле.

- Я держу ситуацию на контроле, разбираемся. К сожалению, состояние ребенка очень сложное, но вся медицинская помощь со стороны врачей оказывается и будет оказываться в полном объеме, – написал министр.

Также он дал поручение председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Людмиле Бюрабековой (Lyudmila Byurabekova) срочно разобраться в этой ситуации и проверить указанную в посте Анастасии Зеленой стоматологическую клинику.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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