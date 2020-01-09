Бизнесменам списали более 6,5 млрд тенге

Наибольшая сумма пени и штрафов списана в Алматы - это порядка 1,1 млрд тенге.

Первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов на брифинге в СЦК рассказал о результатах налоговой амнистии, передает корреспондент zakon.kz.

- Таким образом, общее количество налогоплательщиков, в отношении которых применена налоговая амнистия, составило 44 397, сумма уплаченной недоимки составляет 18,4 млрд тенге, а списанных пеней и штрафов - 6,5 млрд тенге, - сообщил он.

По его словами, лидерами в этом плане среди регионов является город Алматы.

- Если рассматривать регионы, то наибольшее количество предпринимателей, воспользовавшихся налоговой амнистии, наблюдается в следующих областях и городах Алматы - 6 513 субъектов малого и среднего бизнеса; Туркестанская область - 5 196 налогоплательщиков; Алматинская область - 5 054 налогоплательщиков; г. Нур-Султан - 3 729 налогоплательщиков. Наибольшая сумма пени и штрафов также списана в нашем мегаполисе г. Алматы - это порядка 1,1 млрд тенге, - пояснил Шолпанкулов.

Также в списке Актюбинская область - 1 млрд тенге; г. Нур-Султан - 750,0 млн тенге; - Костанайская область - 413 млн тенге.

Что касается видов экономической деятельности, то здесь больше всего участников налоговой амнистии приходится на сферу оптовой и розничной торговли - 33 130 налогоплательщиков или 75% от общего количества.

- Далее следуют сфера услуг - 6 627 налогоплательщиков или 15% и сельское хозяйство - 2 209 налогоплательщиков или 5%, оставшиеся 5 % приходится на прочие виду деятельности. Подводя итоги налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса можно с уверенностью сказать, что инициатива Главы государства была положительно воспринята бизнес-сообществом и явилась хорошим стимулом для уплаты основного долга и полного освобождения от налогового бремени, - подчеркнул представитель ведомства.

При этом он добавил, что списание пеней и штрафов позволило налогоплательщикам разблокировать счета, снять ограничения на пользование имуществом и продолжить вести законный бизнес, что, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению производства, а значит, и повышению благосостояния казахстанцев, росту их доходов и качества жизни.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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