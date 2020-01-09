Банки будут предоставлять в налоговую данные по оплатам через POST-терминалы

Это делается для того, чтобы сравнить, сколько фактически задекларировано доходов и сколько прошло через терминалы.

В кулуарах СЦК руководитель управления налогообложения отдельных видов предпринимательства Комитета госдоходов министерства финансов РК Гульмира Смагулова пояснила по поводу механизма отслеживания денежных переводов через POST-терминалы, передает корреспондент zakon.kz.

- Так, 31 декабря был подписан приказ министром финансов, он согласован с Национальным банком, в соответствии с которым банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные вида банковских операций будут предоставлять сведения по итоговым суммам, сложившимся по POST-терминалам. То есть оплаты за весь год через терминалы, - сказала она.

При этом Смагулова добавила, что в эти категории вошли индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой - это частные судебные исполнители, адвокаты, нотариусы и профессиональные медиаторы; юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы; юридические лица, являющиеся субъектами игорного бизнеса.

- В конце года мы сформируем список, кто относился к этим категориям, затем эти списки передаем в банки второго уровня, после централизовано получаем от них данные. Например, 2021 году я сформирую за 2020 год список и передам в банки, банки сформируют, сколько по данным лицам был итоговый платеж. Эти суммы мы у себя собираем для налогового контроля. Это для того, чтобы сравнить, сколько фактически задекларировано доходов и сколько прошло через терминалы, - указала она.

Также в КГД сообщили, что категории, которых коснется новшество в курсе о проводимой мере.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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