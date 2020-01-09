В Верховном суде РК произошли кадровые изменения
Ранее Жанат Бекжанов занимал должность председателя Бостандыкского районного суда №2 города Алматы.
Руководителем кадровой службы Верxовного суда РК назначен Жанат Бекжанов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал YEDILOV ONLINE.
Жанат Сакибаевич Бекжанов родился 1 июля 1961 года в колхозе имени Гани Муратбаева в Кзыл-Ординской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Семипалатинский зоотехнический ветеринарный институт (1983); Зоотехник
· Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи (1999); Юрист
Трудовой стаж:
· Зоотехник районной ветеринарной станции "Жарма" Семипалатинской области (1983-1984);
· Зоотехник-селекционер племенного совхоза имени Ленина Семипалатинской области (1984-1987);
· Зоотехник Казалинского районного агропромышленного отдела Кзыл-Ординской области (1987-1988);
· Заведующий отделом Казалинского райкома ЛКСМ Казахстана (1988-1989);
· Первый секретарь Казалинского райкома ЛКСМ Казахстана (1989-06.1991);
· Секретарь парткома совхоза имени 40 лет парткома Казалинского района Кзыл-Ординской области (10.1991-12.1991);
· Заместитель председателя РАПО "Казалы" Казалинского района Кзыл-Ординской области (12.1991-1993);
· Заведующий отделом аппарата акима Казалинского района Кзыл-Ординской области (1993-1994);
· Консультант Казалинского районного суда Кзыл-Ординской области (1994-2000);
· Судья, председатель Аральского районного суда Кызылординской области (2000-2007);
· Председатель Кармакшинского районного суда Кызылординской области (2007-2010);
· Председатель Кызылординского городского суда (17.06.2010-04.07.2013);
· Председатель специализированного межрайонного экономического суда города Алматы (с 04.07.2013-24.12.2014);
· Председатель районного суда № 2 Бостандыкского района г. Алматы (с 24.12.2014)
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