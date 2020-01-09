Иран опубликовал видео подготовки к ракетным ударам по базам США

В ролике показано, как военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовили к запуску ракеты на неизвестной подземной базе Ирана.

Иранское телевидение опубликовало кадры подготовки к ракетным ударам по военным базам США. Видео было размещено в Twitter Press TV.

В ролике показано, как военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовили к запуску ракеты на неизвестной подземной базе Ирана, включая момент прицеливания по американским объектам. В конце ролика под эпическую музыку показаны сами удары.

Video shows missiles being prepared in an unknown Iranian underground missile city before their launch against U.S. military bases in #Iraq.#DecisiveResponse #Iran #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/8p4iGujggZ — Press TV (@PressTV) January 8, 2020

Ранее 9 января сообщалось, что постоянный представитель Ирана при ООН назвал "немыслимым" призыв американского президента Дональда Трампа к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Исламская республика считает США виновными в эскалации конфликта.

В ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название "Мученик Сулеймани". По американским военным объектам были выпущены около двух десятков ракет класса "земля — земля". Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США в свою очередь указали, что жертв нет.

Источник: Lenta.ru

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