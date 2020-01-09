Марат Нургужин возглавил Национальный центр космических исследований

Ранее он занимал должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Председателем правления, членом Совета директоров Национального центра космических исследований и технологий назначен Марат Нургужин, экс-вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал YEDILOV ONLINE.

Марат Рахмалиевич Нургужин родился 30 июня 1957 года в селе Кирилловка Кокчетавской области (ныне СКО).

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (1980); Инженер-механик

· Аспирант МВТУ (1982-1985)

Трудовой стаж:

· Младший, старший научный сотрудник КарПТИ (1980-1982);

· Ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, декан факультета информационных технологий, проректор по учебной работе КарПТИ (1982-1996);

· Первый проректор Карагандинского государственного технического университета (1996-2004);

· Директор департамента инспектирования и информатизации образования, директор департамента высшего и послевузовского образования, директор департамента стратегии развития образования и международного сотрудничества, руководитель аппарата Министерства образования и науки Республики Казахстан (02.2004-01.2006);

· Ректор Актюбинского государственного университета им. Х. Жубанова (01.2006-03.2006);

· Директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (03.2006);

· Председатель Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан (2006-2007);

· Советник Министра образования и науки Республики Казахстан (2007);

· Заместитель Председателя Правления АО "Национальный научно-технологический холдинг "Самгау" (2007-2008);

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