Елбасы направил телеграмму соболезнования семье Умирзака Айтбаева

Обладая высоким авторитетом в обществе, Умирзак Айтбаев оставил после себя множество научных трудов и воспитал достойных учеников.

Первый Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, академика Умирзака Айтбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

- Будучи руководителем Международного общества "Қазақ тілі" он был автором многих инициатив в сфере развития государственного языка. Благодаря своей активной гражданской позиции и неиссякаемому трудолюбию он внес значительный вклад в развитие языка и казахской терминологии, культуры и духовности народа. Обладая высоким авторитетом в обществе, он оставил после себя множество научных трудов и воспитал достойных учеников. Уверен, что его светлый образ навсегда останется в памяти народа, - говорится в телеграмме.

Профессор Умирзак Айтбаев скончался 9 января на 83-м году жизни.

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