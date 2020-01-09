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Елбасы направил телеграмму соболезнования семье Умирзака Айтбаева

Обладая высоким авторитетом в обществе, Умирзак Айтбаев оставил после себя множество научных трудов и воспитал достойных учеников.

Фото : maslihat-turkistan.gov.kz9 января 2020, 19:25

Первый Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, академика Умирзака Айтбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

- Будучи руководителем Международного общества "Қазақ тілі" он был автором многих инициатив в сфере развития государственного языка. Благодаря своей активной гражданской позиции и неиссякаемому трудолюбию он внес значительный вклад в развитие языка и казахской терминологии, культуры и духовности народа. Обладая высоким авторитетом в обществе, он оставил после себя множество научных трудов и воспитал достойных учеников.

Уверен, что его светлый образ навсегда останется в памяти народа, - говорится в телеграмме.

Профессор Умирзак Айтбаев скончался 9 января на 83-м году жизни.


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